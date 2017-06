Cartaz das celebrações de 10 de Junho mostra ícones portugueses

Victor Marreiros continua a se responsável pela criação do cartaz das celebrações do 10 de Junho – Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas e a versão de 2017 do icónico trabalho foi ontem conhecida. O design gráfico foi todo pensado pelo artista, que incluiu no poster deste ano vários ícones da cultura e da sociedade portuguesas, bem como personalidades internacionais que marcaram o país: “A criação é inteiramente ao critério do Victor Marreiros. Ele fazia o poster do 10 de Junho há muitos anos, mas na altura da Transição [da Soberania de Macau] houve uma interrupção. Quando nós começamos a tomar conta das celebrações, apercebemo-nos dessa situação, falamos com o Victor e ele retomou novamente a feitura do poster”, explicou Amélia António, presidente da Casa de Portugal em Macau, ao PONTO FINAL.

Em 2009, Marreiros expôs uma colecção de 18 obras – uma de cada ano desde que chamou a si a responsabilidade de ilustrar o 10 de Junho no território – relativas às celebrações. A mostra aconteceu a convite da Casa de Portugal. O cartaz deste ano inclui personalidades como Cristiano Ronaldo, Fernando Santos, José Mourinho, Leonardo Jardim ou Salvador Sobral, o jovem artista que no mês passado venceu o Festival Eurovisão da Canção com o tema “Amar pelos Dois”.