Associação Armazém do Boi abandona actuais instalações até ao final do ano

Até ao final deste ano, a Associação Armazém do Boi, que gere a instituição cultural com o mesmo nome, terá que sair da casa que ocupa há mais de uma década. Gigi Lee, membro da associação, acredita que a decisão, comunicada em 2016 pelo Instituto Cultural, deve-se à degradação do edifício e à intenção do Governo de iniciar um novo processo para a gestão do espaço.

Sílvia Gonçalves

A Associação Armazém do Boi terá que abandonar até ao final deste ano o edifício, propriedade do Governo, que ocupa há quase 14 anos no cruzamento da Avenida do Coronel Mesquita com a Avenida Almirante Lacerda. Gigi Lee, membro da associação, contou ao PONTO FINAL que a decisão foi transmitida pelo Instituto Cultural (IC) há cerca de meio ano. A também curadora do Armazém do Boi acredita que o ultimato dado pelo Executivo se prende com a degradação do edifício e com a vontade do IC de iniciar um novo processo de candidaturas aberto as todas as associações locais. A associação vai assegurar a programação para este ano, que termina em Outubro, mas procura já um novo espaço na cidade.

“Antes o edifício era propriedade do IACM [Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais] e somos apoiados pelo IACM. Há um contrato todos os anos e já estamos lá há mais de 10 anos. No último ano, ou antes, surgiram novos planos do Instituto Cultural. Penso que eles têm novas ideias sobre este tipo de apoio”, contou Gigi Lee ao PONTO FINAL. A artista explicou ainda que, além do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, a associação é também apoiada pelo Instituto Cultural e pela Fundação Macau. A curadora do Armazém do Boi acredita que o edifício se encontra agora sob a tutela do Instituto Cultural e conta que foi este organismo a transmitir à direcção da associação que esta teria de abandonar as actuais instalações até ao final de 2017: “Creio que foi há meio ano, foi no ano passado, antes de submetermos uma nova proposta [que é apresentada anualmente]. Disseram que tinham esta ideia. Eu não estive presente na reunião, mas estiveram alguns membros da direcção”.

Gigi Lee deu conta das razões apontadas para a saída da associação, que estarão ligadas, acredita, à necessidade premente de avançar para a reabilitação do edifício: “Porque já é muito velho. Eu penso que o edifício tem cerca de 90 anos. Tem algumas partes em que está muito perigoso, com infiltrações, quando chove muito é perigoso. Por outro lado, penso que eles têm uma nova política sobre patrocínio de espaços, talvez queiram ser justos para com todas as associações de Macau e abrir candidaturas para que todos possam enviar propostas, para usar o edifício como espaço artístico ou para as indústrias culturais, algo assim”, adianta.

A curadora esclareceu que está apenas estabelecido que a associação deverá abandonar as instalações até ao final do ano, não estando ainda definido o momento exacto da partida: “Não temos uma data exacta. Será à volta de Outubro, depois dessa altura não temos qualquer exposição agendada”.

Gigi Lee abordou ainda a situação em que a associação se encontrou ao longo de mais de uma década, num edifício cedido pelo Executivo, que os isentava de encargos com a manutenção do imóvel: “Até hoje nunca pagamos renda por este espaço. Mesmo electricidade ou obras, não pagamos por isso porque é um velho edifício que pertence ao Governo e somos uma associação patrocinada, desde que saímos do Albergue, há 14 anos”, assume.

Numa altura em que estão já à procura de um novo espaço, o quadro poderá vir a mudar radicalmente, prevê a associada: “Estamos à procura. Alguns membros da direcção fizeram algumas sugestões, mas temos que considerar o tamanho do edifício, temos muita coisa lá, e também a renda. Num novo espaço a associação terá que pagar. Para já estamos a gerir o programa que temos e ao mesmo tempo estamos à procura de um espaço”.

A curadora e artista descreveu o modo como a decisão governamental foi recebida no colectivo: “Para mim foi um choque, porque o Armazém do Boi é uma associação de arte contemporânea única. Estamos a fazer algo que penso que nenhuma outra associação está a fazer. Fazemos muitos projectos de intercâmbio, trabalho artístico experimental, exposições. A ligação entre o Armazém e outros países foi muito boa ao longo destes anos. Pensamos que é uma pena para Macau e para o mundo da arte. Mesmo que outros venham a gerir este espaço, não tenho a certeza sobre qual será o propósito, talvez seja algo diferente de nós”.

Por fim, Gigi Lee expressou um desejo: “Espero que entendam o quão importante é esta associação na história artística de Macau dos últimos 15 anos, a sua ligação a outros países. É conhecida por muitos artistas no estrangeiro, há sempre propostas de outros países, eles procuram a cooperação connosco porque somos muito diferentes de uma qualquer galeria ou museu”.