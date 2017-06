Aniversário do Clube Militar: “Novos sócios são sempre bem-vindos”

Aos 147 anos, o Clube Militar é uma “referência de portugalidade” no território, afirma Manuel Geraldes, membro da direcção do clube. Hoje com 680 sócios, a associação garante estar aberta à entrada de novos membros, desde que estes se revejam no espírito da entidade que promove “a cultura portuguesa e o encontro”. As comemorações do aniversário do Clube Militar arrancaram ontem. No programa, associado às celebrações de “Junho – Mês de Portugal”, constam um festival de gastronomia e vinhos portugueses e uma exposição de três pintores de referência no panorama das artes plásticas em Portugal: Alfredo Luz, Cruzeiro Seixas e João Paulo.

Texto de Cláudia Aranda

Fotografia de Eduardo Martins

O Clube Militar de Macau assinala desde ontem mais um aniversário, o 147.o desde a sua inauguração em 1870, enquanto Grémio Militar. Quase um século e meio depois, o espaço mantém-se como “um ponto de referência para a comunidade portuguesa” e “um ponto de referência de portugalidade em Macau, do ponto de vista cultural, gastronómico, social”, assegurou Manuel Geraldes, membro da direcção do Clube Militar, em declarações ao PONTO FINAL.

O clube tem hoje 680 sócios, adiantou Manuel Geraldes. Tratando-se de uma entidade de acesso reservado e associada às elites, o PONTO FINAL quis saber se a entidade tem sido capaz de se renovar e de atrair elementos jovens da comunidade, inclusive portugueses e outros chegados ao território em anos mais recentes. Manuel Geraldes garantiu que “há entrada de sócios que têm chegado a Macau”: “O clube está a aberto à entrada de novos sócios, são sempre bem-vindos”, sendo que “os sócios portugueses são especialmente bem-vindos”, sublinhou. “Vai havendo uma renovação. Todos os anos vão entrando 20, 30 pessoas, novos sócios”, adicionou Geraldes.

“O Clube Militar é uma associação de Macau, da RAEM, de matriz cultural portuguesa, e está aberta a todos os sócios que se revejam nos estatutos do Clube Militar. É uma associação que promove a cultura do encontro e que promove, dentro da maneira de estar portuguesa, que está na origem do Clube Militar, nomeadamente está nos estatutos, que os sócios deverão ser apreciadores da cultura portuguesa. E, por isso, é que o clube, estatutariamente, tem gastronomia portuguesa e deve promover actividades relacionadas com a cultura portuguesa e a cultura de encontro que foi sempre a cultura do Clube Militar e de Macau”, salientou o responsável. Manuel Geraldes afirmou ainda que qualquer pessoa se pode fazer associado da instituição: “Desde que a direcção considere, nos termos dos estatutos, que obedece àquela definição, com certeza que pode”, assegurou.

Iguarias, vinho e cultura nas comemorações

O programa das comemorações do aniversário do Clube Militar inclui um festival de gastronomia e vinhos de Portugal e uma exposição com obras de três pintores de referência do panorama das artes plásticas em Portugal: Alfredo Luz, Cruzeiro Seixas e João Paulo.

Esta é uma modalidade de celebração que se realiza desde há três anos, explicou Manuel Geraldes: “Estamos muito satisfeitos, por isso, este ano vamos repetir”, afirma. A exposição faz parte de um ciclo de três, intitulado “Pontes de Encontro”, sendo esta a primeira de 2017: “Em Outubro, tal como nos anos anteriores, realizamos uma exposição com obras de pintores de cada um dos países de expressão portuguesa, fazendo coincidir com o Festival da Lusofonia, e em Dezembro – fazendo coincidir com a celebração do aniversário da Região Administrativa Especial de Macau – há uma exposição que nós designamos o salão de artistas de Macau, que é uma exposição com representantes do mundo das artes plásticas [do território].

Manuel Geraldes acrescenta que esta programação está integrada nas celebrações de “Junho – Mês de Portugal”. A exposição vai estar aberta ao público entre 8 e 24 de Junho, “para acompanhar as celebrações do 10 de Junho, dia de Portugal, e as comemorações do clube e fazê-la coincidir com o festival de gastronomia para partilhar sinergias, porque o festival de gastronomia leva muita gente à exposição e vice-versa”, diz.

O festival de gastronomia e vinhos de Portugal, com os chefs José Júlio Vintém e Catarina P. Álvares – uma das figuras mais proeminentes da gastronomia alentejana – decorre entre 9 e 19 de Junho (ver texto nesta página). Esta não é a primeira vez que os chefs estão em Macau: “No festival de Junho trazemos sempre um chef que já tenha vindo cá, dentro dos festivais do Clube Militar, que fazemos há 20 anos, e que tenha tido sucesso, dado que estes festivais têm uma valência, também, de formação técnica do pessoal do clube e servem para consolidar e reformular a sua herança”.

Os pintores em destaque na exposição este ano são Alfredo Luz, Cruzeiro Seixas e João Paulo, que têm em comum “a dimensão fantástica” e, por vezes, surrealista, que ilustra a obra de cada um, apesar de serem “artistas muito diferentes e com um estilo muito característico”, como descreve José Isaac Duarte, produtor executivo do evento.

No conjunto são, 43 as obras expostas na galeria do Clube Militar. De João Paulo (1931 – 2012) há 23 originais, todos óleos sobre tela, desde os anos 1960s, altura em que o pintor vivia em Moçambique, à fase final antes da sua morte, em Lisboa, provenientes do acervo de família, e uma boa parte nunca expostos publicamente, descreve José Isaac Duarte.

De Cruzeiro Seixas – hoje com 96 anos – estão expostas 13 obras, entre originais e serigrafias, desde os anos 1970s até à primeira década deste século, com origem em colecções privadas. Contemporâneo de Mário Cesariny, Cruzeiro Seixas integrou o Grupo Surrealista de Lisboa e chegou a participar na exposição desse grupo em 1949.

De Alfredo Luz, pintor “neo-figurativo, por vezes abstracto”, nascido em 1951, são apresentadas sete obras, também provenientes de colecções privadas, e produzidas nas décadas de 1980s e 1990.