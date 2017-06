Ambrose So estima que utilização de novo terminal marítimo da Taipa cresça

O director executivo da Sociedade de Jogos de Macau (SJM), Ambrose So, acredita que a utilização e a demanda do novo terminal marítimo de Macau aumentem gradualmente, à medida que o mercado se avolume e a procura de transporte também cresça.

Ambrose So referiu que as seis operadoras de jogo têm todas projectos em desenvolvimento no COTAI e que as companhias de transporte marítimo vão começar a fazer uso do novo terminal e a aumentar a frequência das rotas e das embarcações.

Na opinião do director executivo da Sociedade de Jogos de Macau, o novo terminal tem dimensão e capacidade para cobrir as necessidades de desenvolvimento futuro de Macau. O Director Executivo da SJM acredita que este terminal, associado ao futuro metro ligeiro e ao desenvolvimento do sistema de transporte público rodoviário, oferece um plano de deslocação conveniente aos visitantes que queiram deslocar-se pelas diferentes áreas de Macau. As declarações de Ambrose So foram prestadas à margem da cerimónia do 147o aniversário do Clube Militar de Macau, que ontem se celebrou na presença do chefe do Executivo, Fernando Chui Sai On.