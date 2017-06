Uma estudante da Universidade de Macau recebeu o primeiro prémio no âmbito do Fórum Académico Nacional para Estudantes de Pós-graduação em Farmácia. Li Pengpeng foi distinguida graças ao artigo “Rede de Co-inovação Farmacêutica: Padrões Globais e o Papel da China”. Em competição estavam artigos científicos redigidos por 340 estudantes de 61 universidades. O estudo fornece uma análise detalhada sobre a localização dos mecanismos de colaboração inter-regionais no campo da farmacêutica.

