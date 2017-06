Uso de cartazes com publicidade está sujeito a aprovação, lembra a DSAMA 

A Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água (DSAMA) fez ontem saber que as actividades promocionais ou que as iniciativas de recepção de grupos de grande dimensão necessitam da aprovação do organismo e que, se necessário, este designará pessoal para providenciar apoio nos terminais marítimos do território, noticiou a emissora em língua chinesa da Rádio Macau. No programa “Fórum Macau” alguns ouvintes disseram que foram impedidos de segurar cartazes no Terminal Marítimo da Taipa, para assinalar a sua presença perante um passageiro. A DSAMA respondeu, por escrito, que alguns desses cidadãos exibiam publicidade a actividades na área das partidas do mesmo terminal, uma prática que requer autorização prévia. O organismo esclareceu ainda que não existem restrições para o uso de cartazes, se estes forem utilizados apenas para identificação perante os passageiros.

