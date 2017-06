Lembrar os caídos: Uma sul-coreana recorda os que perderam a vida na guerra da Coreia diante do túmulo de familiares no Cemitério Nacional de Seul, na capital sul-coreana. A Coreia do Sul assinalou o 62.º Dia em Memória das vítimas – homens e mulheres – que morreram cumprindo serviço militar durante o conflito que se prolongou entre 1950 e 1953. EPA / JEON HEON-KYUN

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...