Tóquio e Hanói reforçam cooperação em segurança marítima

O Japão e o Vietname concordaram ontem reforçar as patrulhas costeiras vietnamitas, equipamento de segurança e transferência de tecnologia, para responder à crescente actividade da China nos mares da região.

No final de um encontro, na capital japonesa, o primeiro-ministro vietnamita, Nguyen Xuan Phuc, e o homólogo japonês, Shinzo Abe, manifestaram “forte preocupação sobre os complexos desenvolvimentos” das operações de Pequim no Mar do Sul da China.

Tóquio e Hanói assinaram mais de uma dezena de acordos, incluindo um de 38 mil milhões de ienes em ajuda japonesa, para investir em navios para a guarda costeira vietnamita e aumentar a capacidade de realizar patrulhas.