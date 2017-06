Teatro do MGM Cotai abre em Outubro. Espectáculos arrancam em Novembro

Está prevista para Novembro próximo a apresentação dos primeiros três espectáculos desenhados e concebidos especificamente para o novo Teatro do MGM Cotai, um recinto multiusos com 1800 lugares, equipado com tecnologia de última geração, cuja inauguração está prevista para Outubro. A informação foi avançada pela Scéno Plus, a empresa canadiana responsável pela concepção do espaço.

A operadora de jogo e de entretenimento norte-americana MGM encarregou a empresa canadiana Scéno Plus de conceber o projecto do novo recinto de espectáculos e, também, de criar e produzir os três espectáculos que ali vão ser apresentados.

Tanto o Teatro MGM como as três produções artísticas e cenográficas que deverão estrear em Novembro, foram criadas e desenvolvidas em Montreal ao longo dos últimos 20 meses. Os elementos cenográficos incluem aquele que é o maior ecrã LED interior do mundo. O guarda-roupa, vídeos e música foram projectados e testados em Montreal antes de serem colocados à prova no território. Os primeiros ensaios das sequências artísticas e técnicas terão lugar também em Montreal neste mês de Junho, antes da equipa de produção rumar ao território, em Agosto.

O MGM Theatre em Macau será o terceiro recinto idêntico a ser projetado pela Scéno Plus para a MGM e inaugurado ainda este ano, depois de The Park Theatre, em Las Vegas, e do The Theatre no MGM National Harbor, em Maryland.

Fundada em 1985, a Scéno Plus é uma empresa de design internacional com sede em Montreal especializada na concepção de locais de espectáculo e de instalações para uso cultural ou recreativo. Até à data, a empresa criou mais de 200 locais de performance em Montreal e um pouco por todo o mundo. De acordo com o comunicado, a empresa oferece “uma abordagem exclusiva de serviços integrados sob um mesmo tecto”, incluindo design arquitectónico e de interiores, projecção de teatros, equipamentos e tecnologias especializados, bem como “imersão multimédia e interactividade”. Recentemente, criou uma subsidiária – a Scéno Plus Production – que começou a produzir shows e eventos.