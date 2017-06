Selecção malaia prepara mundiais de saltos para a água em Macau

A comitiva da Malásia vem a Macau para competir na Taça Asiática de Saltos para a Água, competição que se realiza entre 15 e 18 de Junho. A deslocação ao território serve, sobretudo, para preparar a participação nos Campeonatos do Mundo da Modalidade, que decorrem em Budapeste.

No território, os malaios têm como principal referência a atleta Pandelela Rinong, que alcançou a medalha de bronze em saltos da plataforma a 10 metros de altura nos mundiais do ano passado, disputados na Rússia. Fazem ainda parte da comitiva as atletas Cheong Jun Hoong, Leong Mun Yee, Wendy Ng Yan Yee e Nur Dhabitah Sabri.

No que diz respeito ao contingente de atletas masculinos, a Malásia vai se fazer representar por Ooi Tze Liang, Chew Yiwei a Ahmad Amsyar. A comitiva tem como treinador o chinês Yang Zhuliang: “O treinador Yang Zhuliang quer que os oito atletas que vão aos mundiais compitam em Macau porque quer ver como estão em termos da preparação para os Campeonatos Mundiais”, explicou a secretária da Associação Amadora de Natação da Malásia, Mae Chen, citada pelo jornal “The Strait Times”.

Na competição de Macau vão igualmente participar a título individual os malaios Muhd Syafiq Puteh, Trais Traisy Vivien Tukiet, Loh Zhiayi, Jasmine Lai e Kimberly Bong.