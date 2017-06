Receitas do jogo fazem fortuna de Adelson disparar 1,7 mil milhões de dólares

O crescimento de 23,7 por cento registado em Maio nas receitas da indústria do jogo em Macau valorizaram fizeram com que as acções da Las Vegas Sands valorizassem 1,7 mil milhões de dólares. Sheldon Adelson, principal accionista do grupo, é agora o 18.º oitavo homem mais rico do mundo, de acordo com a Forbes

O aumento de 23,7 por cento das receitas de jogo em Macau durante o mês de Maio fizeram o valor das acções da Las Vegas Sands saltar sete por cento no final da semana passada. De acordo com os cálculos da revista Forbes, a valorização foi suficiente para fazer disparar a fortuna do multimilionário Sheldon Adelson em 1,7 mil milhões de dólares norte-americanos, o equivalente a 21,7 mil milhões de patacas.

Com este aumento, o dono dos empreendimentos turísticos “The Venetian Macao” e “The Parisian Macao” passou a ser a 18.ª pessoas mais rica do mundo, de acordo com o ranking elaborado pela publicação. Adelson tem agora uma fortuna avaliada em 34,9 mil milhões de dólares norte-americanos. Através de mecanimos directos e indirectos de controle, Sheldon Adelson possui mais de 50 por cento do capital social da operadora de jogo norte-americana.

A euforia que levou à valorização das acções ocorreu principalmente em Nova Iorque, onde a empresa mãe Las Vegas Sands está cotada. A operadora está igualmente representada na bolsa de Hong Kong, através de subsidiária Sands China, que detém a licença para a exploração das actividades de jogo em Macau.

Contudo, o optimismo na bolsa de Nova Iorque contrasta com a moderação das palavras do secretário para a Economia e Finanças de Macau, Lionel Leong, que adoptou uma postura cautelosa face aos números revelados no final do mês passado.

Lionel Leong explicou que apesar da taxa de crescimento ter atingido os 23,7 por cento face ao período homólogo em Maio, que o valor de 22,7 mil milhões de patacas arrecadado pelos casinos é o mais baixo desde 2011, à excepção do montante obtido no mês homólogo de 2016. No ano passado as concessionárias de jogo do território amealharam 18,4 mil milhões de patacas durante o mês de Maio.

O filho de imigrantes que se tornou multimilionário

O artigo da revista destaca ainda o percurso de Sheldon Adelson, filho de imigrantes de origem europeia nos Estados Unidos. Antes de ser multimilionário, Adelson dormiu no chão de um apartamento T1 no bairro de Dorchester, em Boston, durante uma boa parte da sua infância.

Anos depois, Adelson alistou-se no exército norte-americano, naquele que foi o seu último passo antes de ser virar definitivamente para o mundo dos negócios. Na primeira fase da sua carreira foi o investimento no mercado imobiliário, no estado de New England, que permitiu a Adelson afirmar-se como empresário de sucesso.

A entrada na indústria do jogo surge já na década de 80, quando em 1988, numa parceria com outros investidores, compra o hotel e casino Sands, em Las Vegas. Ao mesmo tempo que se afirmava como uma das principais operadoras norte-americanas, Sheldon torna a companhia verdadeiramente global com a entrada nos mercados de Macau e Singapura. Agora, o próximo objectivo é a entrada no Japão, que pode contribuir para valorizar ainda mais a fortuna do empresário, conhecido pela defesa da causa israelita.