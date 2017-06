Perto de 30 quilos de marijuana apreendidos em Gongbei

A Alfândega de Gongbei, em Zhuhai, procedeu à apreensão de quase 30 quilos de marijuana, detectados num pacote posteriormente associado a dois indivíduos de nacionalidade nigeriana. Um dos suspeitos foi detido, mas o segundo conseguiu escapar, continuando a monte. A notícia foi avançada pela emissora em língua chinesa da Rádio Macau.

Os dois suspeitos terão alegadamente ludibriado uma mulher da República Popular da China que terão conhecido através da rede social WeChat, com o fim de obter ajuda na recepção do pacote, que tinha como destino a cidade continental de Zhongshan. As autoridades alfandegárias de Zhuhai terão encontrado a marijuana e de imediato interceptaram a mulher a quem se destinava a encomenda. Esta, supostamente, não tinha conhecimento do conteúdo do pacote, mas ajudou a polícia a identificar os indivíduos suspeitos.

As autoridades alfandegárias de Gongbei informaram que os canais de contrabando de drogas mudaram recentemente: os indivíduos que arriscam o contrabando de substâncias ilícitas geralmente enviam as encomendas separadamente, não as transportando consigo.

A substância encontrada ultimamente é, sobretudo, marijuana proveniente dos Estados Unidos da América, do Canadá e do Quénia. Os autores usam esquemas que envolvem indivíduos com quem mantêm relacionamentos amorosos ou o pagamento elevado de quantias monetárias.