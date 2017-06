Paulo Portas regressa a Macau, quatro anos depois de visita envolta em polémica

O antigo vice-primeiro-ministro de Portugal e actual presidente do Conselho Estratégico Internacional da Mota-Engil para a América Latina e África é um dos oradores da Conferência Internacional Faixa e Rota, organizada pelo Grand Thought Think Tank. O evento vai decorrer entre quinta e sexta-feira no Centro de Convenções do Centro de Ciência de Macau.

Paulo Portas vai falar logo na primeira sessão do evento, durante a cerimónia de abertura, que está agendada para as 9h30 de quinta -feira.

Esta é a primeira vez que o antigo líder do CDS/PP regressa a Macau, depois de ter visitado o território em 2013, na condição de vice-primeiro-ministro. A agenda dessa viagem incluía um encontro com a comunidade portuguesa, na qual também estiveram personalidades chinesa. Contudo, Portas chegou com um atraso de cerca de duas horas, e segundo o jornal Hoje Macau, não pediu qualquer tipo de desculpas, nem avançou com qualquer explicação.

Mais tarde, na conferência de imprensa de balanço da visita, Portas defendeu-se dizendo que foi “vítima de uma maledicência” e falou de atrasos no ferry devido ao “mau-tempo”.

Na mesma sessão da conferência vai estar igualmente o ex-Ministro dos Negócios Estrangeiros chinês, Li Zhaoxing, que actualmente desempenha o cargo de presidente honorário do Instituto dos Negócios Estrangeiros do Povo Chinês e de presidente da Associação da Diplomacia Pública da China. Em representação do governo central vai estar igualmente Wang Bingnan, ministro assistente do Comércio.

Também da Tailândia vem um ex-ministro, neste caso Surakiart Sathirathai, que no passado desempenhou funções como ex-Vice-Primeiro-Ministro e ex-Ministro dos Negócios Estrangeiros. Actualmente Surakiart é o presidente do Conselho de Paz e Reconciliação da Ásia.