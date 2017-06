Padre angolano leva questão dos direitos humanos ao Parlamento Europeu

O padre angolano Jacinto Pio, da arquidiocese do Lubango, anunciou que vai pedir ao Parlamento Europeu, durante o dia de hoje, um acompanhamento mais “eficaz” dos abusos contra os direitos humanos em Angola.

“Vou pedir à União Europeia para reforçar o papel, no quadro do Acordo de Cotonou, e que reveja o seu papel em monitorar os direitos humanos em Angola, assim como os direitos civis e políticos e os direitos económicos, sociais e culturais”, disse à agência Lusa o padre Jacinto Pio, que vai estar esta quarta-feira presente numa audiência no Parlamento Europeu.

“Vou tentar levantar questões sobre o papel da União Europeia, sobre direitos humanos em Angola e sobre a falta de impunidade que campeia no país”, acrescentou o membro da igreja angolana que vai estar presente no Parlamento Europeu a convite da eurodeputada socialista Ana Gomes.

Para o padre Jacinto Pio, a União Europeia tem um grande espaço de actuação mas, “em “termos práticos, não tem sido suficientemente acutilante” para poder cumprir os acordos de Cotonou, no que diz respeito aos direitos humanos.

O acordo de cooperação política e comercial firmado na capital do Benim no ano 2000 entre a União Europeia e os países de África, Caraíbas e Pacífico está em vigor até 2020, mas, segundo padre Jacinto Pio, as instituições europeias deviam estar mais atentas à situação angolana.