Novo terminal Marítimo da Taipa vai introduzir placas de sinalização em falta

O Terminal Marítimo da Taipa foi inaugurado há menos de um mês, mas são já várias as deficiências detectadas pelos utilizadores nas novas instalações. Algumas dessas falhas foram ontem tornadas públicas durante uma visita realizada por 25 membros do Conselho Consultivo de Serviços Comunitários das Ilhas para uma troca de ideias sobre as novas instalações com a Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água e a Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego.

A sinalização existente – ou falta dela – foi o aspecto que suscitou mais preocupação junto dos membros do Conselho Consultivo de Serviços Comunitários das Ilhas. Os representantes do Governo ouviram as opiniões e prometeram proceder a uma optimização das instalações, nomeadamente acrescentando 800 placas de sinalização, incluindo um mapa do terminal à entrada de cada piso do edifício.

A Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água afirmou que vai trabalhar em conjunto com as companhias marítimas, com vista a melhorar as vias destinadas à utilização de cadeiras de rodas para deficientes e a introdução de carros eléctricos, assim como aumentar o número de instalações sanitárias disponíveis para adultos e crianças.