Mais de três mil pessoas apanhadas a fumar em locais proibidos desde Janeiro

Entre Janeiro e Maio, A Direcção dos Serviços de Saúde registou 3346 casos de pessoas a fumarem em locais proibidos. A informação foi avançada ontem pelo organismo em comunicado.

De acordo com os dados ontem dados a conhecer, a maioria dos fumadores apanhados a infringir a lei são do sexo masculino, ou seja 3144 casos, o que representa 94 por cento das infracções. As fumadoras que foram apanhadas de cigarro na mão em locais proibidos foram responsáveis por seis por cento das infracções, num total de 202 infracções.

Este é o resultado de mais de 140 mil acções de inspecção a estabelecimentos, que equivalem a uma média de 724 inspecções diárias. Em 81 dos casos em que foi necessário aplicar multas aos infractores foi necessária a intervenção das forças de segurança.

Os principais locais onde as infracções se materializam são os parques, jardins e zonas de lazer, onde foram detectados 605 casos, ou seja 18,1 por cento do total. Nos abrigos afectos a veículos de transporte colectivo de passageiros foram registados 455 casos (13.6 por cento) e nas lojas e centros comerciais foram detectados 352 casos, que representam 10.5 por cento do total.