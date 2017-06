Macau perde com Hong Kong e falha apuramento para a Taça Asiática

Os atletas do território conseguiram ontem a melhor exibição no Campeonato de Basquetebol da Ásia Oriental, mas mesmo assim saíram derrotados por 96-81. A performance acabou por não se revelar suficiente para a selecção local garantisse o quinto lugar na competição e o consequente apuramento para a Taça Asiática.

A selecção de Macau realizou ontem o seu melhor jogo no âmbito da edição de 2017 do Campeonato de Basquetebol da Ásia Oriental, mas foi incapaz de alcançar o triunfo que lhe garantiria o apuramento para a Taça Asiática. No jogo de atribuição do quinto lugar na competição que ao longo dos últimos dias se tem vindo a realizar em Nagano, no Japão, Macau acabou derrotado pela selecção da vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong por 96-81.

Nos primeiros dez minutos, os atletas de Macau mostraram logo que não estavam ao nível do adversário. Contudo, a vantagem de seis pontos com que o primeiro período chegou ao fim (17-11 a favor de Hong Kong) não comprometia as ambições locais.

Foi no segundo período que o sonho da qualificação para a Taça Asiática amargou por completo. Se com seis pontos de desvantagem estava tudo em aberto, o fosso de 26 pontos alcançado no segundo período pela selecção de Hong Kong acabou por fazer ruir as aspirações dos atletas locais. No segundo parcial, a formação da antiga colónia britânica mostrou-se altamente eficaz e converteu 29 pontos. Macau só conseguiu marcar nove pontos, fasquia que se quedou muito abaixo da taxa de eficácia adversária. O encontro chegou deste modo ao intervalo com a RAEHK na frente por 46-20.

Depois da pausa, a capacidade de concretização dos basquetebolistas de Macau subiu de forma assinalável. Só no terceiro período os atletas do território apontaram 32 pontos, quando nos dois anteriores apenas tinha conseguido converter vinte. A subida de rendimento foi acompanhada pela melhoria da performance por parte da formação de Hong Kong, que respondeu com um registo de 34 pontos.

Finalmente nos últimos dez minutos de jogo – e com o resultado a garantir o apuramento de Hong Kong para a Taça Asiática – o adversário do conjunto do Lótus limitou-se a gerir os acontecimentos. Este foi um período aproveitado ao máximo pela formação da RAEM, que somou 29 pontos contra os 16 dos rivais.

No final da partida, o resultado acabaria por se quedar nos 96-81, com Kam Chi Un a ser o melhor atleta do jogo de Macau, com 26 pontos, seis ressaltos ganhos e três assistências. Na formação de Hong Kong, Duncan Reid esteve em destaque com 14 pontos, nove ressaltos ganhos, quatro assistências, um desarme e um bloqueio.

O Campeonato de Basquetebol da Ásia Oriental chegou assim ao fim para Macau com três derrotas em outros tantos jogos. Já nos dois dias anteriores, a selecção do território tinha perdido diante do Japão por 119-47 e com a Coreia do Sul por 109-58.

Ontem ainda também foram disputadas as meias-finais da competição, com a China a ser eliminada pela Coreia do Sul, após uma derrota por 106-104. Na final os coreanos vão defrontar Taiwan, que derrotou a equipa da casa – o Japão – por 78-73. A final da competição realiza-se amanhã.