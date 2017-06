Jam Hsiao regressa ao Studio City a 12 de Agosto

O Centro de Eventos do Studio City acolhe, a 12 de Agosto, às 20 horas, o concerto “The Rhythm of Love”, do músico e actor de Taiwan, Jam Hsiao. Trata-se do primeiro concerto a solo do artista naquele espaço, depois de há um ano ter subido ao palco do Event Center na companhia de Christine Fan. Para o espectáculo de Agosto, Jam Hsiao – cuja sonoridade oscila entre o rock e as baladas românticas – trará alguns dos seus mais conhecidos hits de soft-rock. O preço dos bilhetes, à venda a partir de hoje, varia entre as 280 e as 880 patacas.

