Garcia Leandro: Presidente “porque acredito na Fundação Jorge Álvares”

O primeiro governador de Macau após o 25 de Abril de 1974 é, há pouco mais de um ano, o presidente da Fundação Jorge Álvares (FJA). E as mudanças que resultam do seu estilo de liderança não podiam deixar de se fazer visíveis. A primeira entrevista com um responsável pela Fundação Jorge Álvares em mais de 17 anos é disso um sinal.

João Paulo Meneses

PONTO FINAL: Porque aceitou ser presidente da FJA?

Garcia Leandro: Foi um acto natural. Primeiro, porque o conceito estrutural da Fundação Jorge Álvares nunca apontou para um Presidente vitalício, como acontece noutras Fundações com mais vocação comercial e de interesses pessoais. Depois, e principalmente, porque fui eleito por unanimidade pelo Conselho de Curadores, de que fazem parte os antigos Governadores de Macau, antigos Embaixadores em Pequim, Professores Universitários e o primeiro Presidente da República eleito em democracia, sendo, no conjunto, todos com fortes relações profissionais com Macau. Qualquer instituição que se preze de ser democrática só ganha com a possibilidade de renovação periódica dos seus Órgãos Sociais. Mas acima de tudo, porque acredito na Fundação Jorge Álvares. Como poderei explicar adiante, não havia ninguém que fizesse o trabalho que a FJA e o Centro Científico e Cultural de Macau (CCCM) têm vindo a executar.

PF – Pode falar-se numa nova fase na Fundação ou apenas num estilo associado ao novo presidente, agora que já leva mais de um ano em funções?

GL – Há um misto, quer de renovação quer de estilo.

PF – Dezassete anos de actividade. Numa análise global, que contributo julga ter a Fundação Jorge Álvares dado?

G.L: Não foram anos simples por questões políticas e partidárias, jurídicas e também financeiras depois de 2011, tudo com um pessoal permanente mínimo. E inicialmente o ambiente criado também foi difícil. Houve que garantir a sobrevivência depois de um início conturbado, preservar o património e aumentá-lo, recuperando e fortalecendo a ligação com a RAEM, criar laços com a Embaixada da República Popular da China e com a comunidade académica, trazer Macau e a China para Portugal, dando alguns apoios a alunos de Macau, não esquecendo o parceiro especial que temos no Instituto Internacional de Macau, que tem realizado um excelente trabalho ao longo dos anos. Já em 2017 reforçou-se o apoio às Casas de Macau no mundo. Recentemente esteve de visita a Portugal o grupo musical “Amigu di Macau” de Toronto de música tradicional chinesa com 23 elementos, apoiado pela Fundação Jorge Álvares. Muitas vezes tem sido feito um trabalho que competiria ao Estado em questões relacionadas com o Centro Científico e Cultural de Macau, processo que ainda não acabou, nomeadamente na entrega definitiva pelo Estado de instalações que haviam sido adquiridas pelo último Governo de Macau com destino ao CCCM.

PF – Muitos pequenos apoios …. Acha que a frase resume aquilo que é a actividade regular da FJA?

GL – De um modo simplista tal pode ser dito, mas é mais do que isso, como irei explicar. Na área cultural e social tem havido actividades – como a Biblioteca Digital de Macau da FJA, os Encontros de Poetas Chineses e da Lusofonia, a Comemoração dos Dez Anos da Transferência com grande Conferência e Exposição na Fundação Calouste Gulbenkian que deixaram marca, os almoços de Macau de 2009 e 2014 em Mafra – que nada têm de pequenos. Também o apoio ao Centro Científico e Cultural de Macau nada tem de pequeno, além dos outros três citados nesta entrevista. Tem-se a noção clara das nossas limitações financeiras que não permitem comparações com as grandes Fundações, o que tem sido compensado pelo saber e disponibilidade de quem nos tem acompanhado e pelas associações feitas para conseguir valor acrescentado

O Centro Científico e Cultural de Macau

PF – Faltará uma iniciativa mais estrutural ou o CCCM é o vosso projecto estrutural?

GL – O CCCM tem sido conjunturalmente o nosso ponto de esforço, mas estamos a procurar ir mais longe, o que tem sido dificultado pelos fracos resultados das aplicações financeiras, face à actual crise dos mercados. Em termos de investigação histórica , colóquios e conferencias, publicações, qualidade e quantidade de documentação nenhuma instituição tem a riqueza existente no Museu, Biblioteca e Centro de Documentação do CCCM, o que justifica o grande apoio dado pela Fundação Jorge Álvares face às limitações dos Governos e a vontade demonstrada por outras entidades de se quererem apropriar daquilo que ao Centro pertence. Lembro que o actual Embaixador da República Popular da China [em Lisboa] considerou publicamente o CCCM como a instituição portuguesa que mais tem contribuído para o reforço das relações culturais entre os dois países.

PF – “A vontade demonstrada por outras entidades de se quererem apropriar daquilo que ao Centro pertence”… Quer explicar melhor?

GL – Sim, já surgiram três situações com interessados, quer nas instalações – que foram restauradas e pagas pelo último Governo Português de Macau – quer pelo seu património artístico e documental que foi entregue ao Estado Português.

PF – Estão, então, satisfeitos com a forma como tem evoluído o relacionamento entre a Fundação Jorge Álvares e o Centro Científico e Cultural de Macau?

GL – Sim, tem decorrido normalmente, embora com um empenhamento crescente da Fundação Jorge Álvares junto do CCCM desde 2012, já que o Estado, proprietário do CCCM, face a dificuldades próprias, tem limitado muito o seu apoio anual.

PF – Qual é o ponto da situação relativamente ao projecto de um “diário da governação” do ex-Governador Rocha Vieira em Macau?

GL – Trata-se de um trabalho que continua a ser executado e é muito importante e extenso, já que cobre um período de mais de oito anos do final da Administração Portuguesa em Macau. Considero indispensável que tal época fique devidamente registada.

GESTÃO FINANCEIRA CONSERVADORA

PF – O ano passado foi um mau ano para a Fundação Jorge Álvares, muito por culpa das fragilidades da economia internacional que se traduziram numa baixa remuneração das aplicações financeiras da Fundação. Este cenário é algo que vos preocupa?

GL – Sim, foi um ano fraco. Claro que é sempre preocupante, embora 2017 esteja a correr melhor. Estamos também a procurar outro tipo de aplicações que permitam melhores retornos.

PF – Escrevi há cerca de três anos que a Fundação nunca mexeu no fundo patrimonial inicial. Mantém-se?

GL – Sim, é algo que se mantém. É um ponto de honra e de prudência de gestão. É uma posição contrária à de outras instituições similares, pois mantemos uma gestão financeira muito conservadora

PF – Como será 2017? Aperto nos gastos de financiamento e possível diminuição das verbas para subsídios, como aconteceu, de resto, em 2015 e em 2016)?

GL – Não obrigatoriamente! A habilidade em 2016 que permitiu não diminuirmos a nossa actividade foi entrar em projectos co-organizados em que mais que o apoio financeiro, contribuímos com a concepção, organização e o saber de muitas pessoas ligadas à Fundação Jorge Álvares e que trabalham sem nada receber. O mesmo está a acontecer em 2017, em que a Conferência “Macau como ponte entre a RPC e os Países de Língua Portuguesa” que teve lugar em 21 de Fevereiro no ISCSP durante todo o dia foi um grande sucesso, com cerca de duas dezenas de grandes especialistas de várias áreas, nomeadamente sobre o Fórum Macau e a Nova Rota da Seda. A iniciativa envolveu o AICEP, o Instituto Internacional de Macau, a Embaixada da República Popular da China e na cerimónia de encerramento marcou presença o nosso Presidente da República

PF – Fala-se numa revisão dos estatutos. Porquê?

GL – Porque, naturalmente, os Estatutos de 1999 contêm aspectos que estão desactualizados, mas a urgência é relativa, pois haverá que esperar pela revisão da Lei Base das Fundações que ainda está atrasada.

MAFRA

PF – Mafra apareceu há uns anos na vida da Fundação Jorge Álvares. Com que consequências?

GL – Há mais de 10 anos, devido à doação, por parte do Maestro Filipe de Sousa, do Casal de S. Bernardo, em Alcainça, ficámos muito ligados a Mafra, sendo um património de grande valor e que envolve terreno, área construída, mobiliário, obras de arte e acervo musical . Fizemos também o levantamento e digitalização de todas as partituras herdadas do Maestro, algumas originais e outras da sua autoria.

Em 2016 teve lugar a primeira edição do Festival de Música Maestro Filipe de Sousa em ligação com a Câmara Municipal de Mafra e a Academia Domingos Bontempo com concertos em todos os fim de semana de Julho. Este ano vai ter lugar a segunda edição com um modelo semelhante em Junho e mais internacional. Tem sido uma demonstração do sucesso das vantagens de juntar esforços comuns com grande sinergia.

PF – A sede da Fundação Jorge Álvares poderá deslocar-se para Mafra?

GL – Não, mas se tal acontecesse teria sempre de haver uma decisão de um Secretariado Executivo em Lisboa.

PF – A ligação à música, por via dessa doação, não desvirtua o objectivo inicial da Fundação Jorge Álvares?

GL – Não, foi o Maestro que considerou que os fins da FJA correspondiam à visão que ele tinha das relações com a China/Oriente. Assim, a FJA mantém os objectivos iniciais alargando a sua capacidade de intervenção a outras áreas e dando-lhe mais visibilidade.

O ARRANQUE POLÉMICO

PF – O arranque polémico da FJA de alguma forma ainda marca hoje o seu quotidiano. Veja-se por exemplo as declarações do ex-Presidente da República Jorge Sampaio, no último volume da sua biografia. Ou o passado é apenas passado?

GL – É um passado em que não estive envolvido, mas é um episódio triste da vida política portuguesa que ainda hoje tenho dificuldades em compreender. Várias declarações, com grande franqueza desastrada, de várias pessoas demonstram como havia objectivos pessoais e partidários na campanha contra o último Governador de Macau, além de muita falta de sentido de Estado e de História. Agora tudo ficou registado e é triste. Tais declarações, que em nada prestigiam quem as fez, tiveram o efeito de boomerang. Face ao final da nossa presença em Macau algo havia de ser feito para manter essa memória, preservar todo o acervo documental de vários séculos e fazer sobre ele trabalhos de investigação. Algo semelhante ao que foi feito com a criação do Centro Científico e Cultural de Macau e da Fundação Jorge Álvares e também do Instituto Internacional de Macau.

A questão era muito simples, perante um objectivo que era indiscutível, não havendo em Portugal nenhuma instituição com sensibilidade, vocação e preparação para tal efeito, decisão semelhante teria de ser tomada. Eu teria feito algo de similar. Pondo a questão ao contrário: e se estas decisões não tivessem sido tomadas? Quem faria este trabalho? Ninguém. Isso, sim, teria sido muito grave! Isso é que teria deixado muito mal o último Governador português de Macau e todos os responsáveis pela condução do nosso destino colectivo. O tempo, como sempre, vai ser o grande juiz.

Fundação Oriente: Poder pessoal e objectivos comerciais

PF – Fundação Jorge Álvares e Fundação Oriente … Faz sentido existirem as duas fundações?

GL – Sim, estas Fundações têm fins diferentes. A Fundação Jorge Álvares é institucional, com toda uma carga de responsabilidades orientadas para a História, cultura e preservação da memória, tendo os seus curadores grande e longa ligação a Macau e à China devido a relações profissionais e familiares com uma compreensão conjunta única daquela região, com relações muito especiais com o CCCM e o IIM. A Fundação Oriente tem um carácter político-partidário, de poder pessoal e objectivos essencialmente comerciais, tendo o seu Presidente, oriundo da banca, pouco mais de um ano de Macau de onde conseguiu grandes receitas para a criação da Fundação Oriente e tendo criado mau ambiente na comunidade local, quer portuguesa, quer chinesa. Importa acrescentar que querendo ter sido Governador de Macau conseguiu ter más relações com os três últimos Governadores. Quer em termos de concepção quer de génese e de objectivos, de envolvimento pessoal, remunerações e regalias individuais são dois mundos muito diferentes.