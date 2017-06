Estudantes de Macau vão aprender em Tianjin sobre conservação do património

Estão quase de partida para Tianjin, os trinta estudantes do ensino superior do território que vão participar num programa de intercâmbio com a Universidade de Nankai. Durante 15 dias os jovens vão integrar oportunidades de estágio, esperando-se que possam aplicar em Macau os conhecimentos que adquiriram no Continente. Ainda na RAEM, os alunos vão receber um curso preparatório leccionado por um professor da universidade chinesa e por uma professora do Instituto de Formação Turística.

Em meados de Junho, três dezenas de estudantes do ensino superior de Macau vão participar num programa de intercâmbio com a Universidade de Nankai. Durante 15 dias, os jovens do território vão aprender com a experiência de conservação do património cultural promovida pela metrópole chinesa de Tianjin. A iniciativa, ontem apresentada, corresponde à terceira edição do programa de intercâmbio, uma medida que conta este ano com estudantes do Instituto de Formação Turística (IFT), da Universidade de Macau (UM), da Universidade da Cidade de Macau, do Instituto Politécnico de Macau (IPM) e da Universidade de Ciências e Tecnologia de Macau (MUST).

“Durante este tipo de programa posso aprender mais para além da teoria. Posso viajar e ganhar mais experiência e aprender mais sobre a cultura da China continental, diz Janice Wong, aluna do segundo ano da licenciatura em Gestão de Turismo e Eventos do Instituto de Formação Turística. Jason Ho, estudante do terceiro ano do mesmo curso, partilha as suas expectativas sobre a iniciativa: “Espero aprender sobre a cultura local de Tianjin porque é uma cidade que mistura cultura estrangeira com chinesa, ao contrário de Macau que tem mais cultura ocidental. Pessoalmente, não quero entrar directamente na cultura chinesa por isso como Tianjin mistura as duas é mais fácil aprender sobre a cultura chinesa”, explica.

Ao longo de duas semanas, os estudantes do território terão a oportunidade de estagiar em museus da cidade, ainda que o processo de distribuição dos jovens pelos locais que os vão receber ainda não esteja concluído. Os alunos deverão aprender sobre processos de conservação do património cultural e também ficar a par do desenvolvimento turístico de Tianjin, de modo a desenvolverem os conhecimentos apreendidos sobre a cultura da China continental. Aos alunos é esperado que no seu regresso possam aplicar o que aprenderam no território, para que possam dar o seu contributo ao desenvolvimento de Macau como um Centro Mundial do Turismo e Lazer.

Wu Zhiliang, presidente do Conselho de Administração da Fundação Macau, salientou ontem, durante a cerimónia de lançamento do programa de intercâmbio, a importância da cidade de Tianjin no âmbito da iniciativa “Uma Faixa, Uma Rota”, bem como a relevância do seu património cultural: “Temos de pensar como podemos desenvolver e ligar as duas cidades [Macau e Tianjin] e as suas pessoas. É a nossa principal responsabilidade cultivar os talentos de Macau. Espero que os jovens que vão participar neste programa possam tirar o máximo proveito destes 15 dias”, disse Wu.

Por sua vez, Fanny Vong, presidente do Instituto de Formação Turística, referiu que “o programa foi criado para que os estudantes possam experienciar diferentes aspectos da cidade de Tianjin, bem como o desenvolvimento chinês”: “Apesar da distância que separa Macau de Tianjin nós temos muitas semelhanças, pelo que podemos cooperar para cultivar talentos em muitas mais oportunidades”, sublinhou Vong.

Já Zang Xianfu, presidente do Comité Municipal de Tianjin, definiu o programa de intercâmbio como uma plataforma de união entre as duas cidades através dos seus participantes: “Esperamos que os jovens das duas cidades tenham mais oportunidades de trocar ideias de forma a criar um melhor futuro para a China. Este programa permite aos estudantes de Macau compreender melhor o desenvolvimento da China e Tiajin”, assumiu.

