Estado Islâmico reivindicou ataque realizado em Melbourne

O grupo radical Estado Islâmico (EI) reivindicou o ataque realizado na segunda-feira em Melbourne, em que morreu um civil e três agentes ficaram feridos, de acordo com um comunicado divulgado pela agência Amaq, que é controlada pelo EI.

O atacante, que foi abatido pela polícia, invadiu um conjunto de prédios de apartamentos no bairro de Brighton na segunda-feira, matou um homem e reteve uma mulher num apartamento, acabando por ser abatido pela polícia depois de horas de negociações infrutíferas, segundo a versão oficial.

No tiroteio que aconteceu entre o atacante e a polícia, três agentes ficaram feridos e a mulher sequestrada saiu ilesa.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...