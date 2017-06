Ecrã gigante no edifício do Jornal Ou Mun incomoda residentes

A iluminação emitida à noite por um ecrã gigante instalado recentemente no edifício do Jornal Ou Mun está a gerar polémica e, ao PONTO FINAL, alguns residentes revelaram que se sentem incomodados com a situação. Questionada sobre as queixas dos moradores, a Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental não respondeu em tempo útil, nem conseguiu adiantar um prazo para uma tomada de uma posição.

João Santos Filipe*

O ecrã gigante instalado recentemente na fachada do edifício do Jornal Ou Mun está a gerar polémica entre os residentes da área devido ao forte impacto da luminosidade emitida durante a noite, em especial o reflexo no edifício que fica do outro lado da Avenida Venceslau Morais.

Ao PONTO FINAL, três residentes expressaram a sua preocupação com uma situação que, defendem, incomoda muitos dos moradores daquela zona. Entre os testemunhos recolhidos, estão os de quem acredita que o ecrã em questão não é mais do que uma fonte de poluição luminosa: “Por causa da instalação do ecrã gigante, ontem [segunda-feira] à noite senti-me incomodada. A luz emitida é muito forte e o ecrã esteve a emitir imagens até por volta das dez da noite. Depois dessa hora deixou de transmitir imagens mas ficou ligado com um fundo branco”, contou, ao PONTO FINAL, Ping Chio, residente que partilhou nas redes sociais imagens em que se pode ver o reflexo das luzes no prédio fronteiro ao edifício sede do jornal de maior circulação do território.

Ping Chio mora naquela zona, embora não no prédio imediatamente em frente do edifício do Jornal Ou Mun. No entanto, admite não ter apresentado queixa sobre o problema: “Não apresentei queixa porque não sou directamente afectada e por isso não sei se a DSPA [Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental] iria aceitar a minha queixa. Mas acho muito estranho que seja permitido instalar um foco de luz tão forte numa área residencial”, afirmou a moradora.

Residentes querem intervenção do Governo

Também Ray Ao se mostrou desagradado com o cenário. Embora não viva na zona, Ao queixa-se de situação idêntica, devido a um restaurante no rés-do-chão do prédio onde habita: “No edifício onde vivo também há um restaurante que emite um foco de luz verde muito forte. Agora já estou mais habituado, mas no início incomodava-me muito o reflexo da luz verde no tecto”, contou Ray Ao, ao PONTO FINAL. “Eu não acredito que faça qualquer diferença [apresentar queixa sobre este tipo de situação]. No passado o meu pai ligou à DSPA a apresentar queixa mas acabou por não ter resultado”, acrescentou.

Já Bang Leong, que diz compreender o incómodo embora também não viva na zona, defende que deveria ser o Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais a lidar com estas situações: “Acho que deveria fazer parte das competências do IACM definir regulamentos bem claros que impedissem a emissão de luzes tão forte quando os ecrãs estão a uma certa distância de edifícios residenciais”, defendeu Leong, ao PONTO FINAL.

Como solução para este problema, Ping Chio admite não acreditar que o ecrã seja removido devido à influência que Jornal Ou Mun tem em Macau. Contudo tem a esperança que “as luzes emitidas sejam adaptadas à claridade da rua”. Ao início da noite de ontem, o ecrã no centro da polémica encontrava-se apagado, mas os andaimes de bambu que foram utilizados para colocar o aparelho na fachada do prédio ainda se encontravam armados.

O PONTO FINAL contactou ontem a Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental com o objectivo de saber se tinha sido recebida alguma queixa sobre o problema e se ia ser tomada alguma medida em relação a este caso. Os serviços limitaram-se a dizer que não era possível responder às questões a tempo do fecho da presente edição do jornal.

*Com Elisa Gao