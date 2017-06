Um acidente na ponte de Sai Van provocou dois feridos. A ocorrência envolveu uma betoneira, que colidiu com um motociclo à entrada da via destinada aos veículos de duas rodas, na sentido Macau-Taipa. Na sequência do embate foram implementadas medidas temporárias de controlo de trânsito na via destinada aos motociclos.

