Deputado chileno recebido por José Chui Sai Peng

O Governo chileno está interessado em aprender com a experiência do Governo da RAEM na gestão do sector do jogo, tendo as leis e regulamentos aplicáveis sido um dos temas do encontro entre José Chui Sai Peng, deputado da Assembleia Legislativa, e o parlamentar chileno Ramón Farías. O encontro realizou-se na passada segunda-feira, no edifício que acolhe o hemiciclo do território. A cooperação entre Macau e o Chile em áreas como a cultura, o turismo e a economia foi também assunto na agenda do encontro.

O deputado chileno visitou Macau acompanhado pelo cônsul-geral do Chile em Hong Kong e Macau, José González Serrano, e a Vice-Presidente da Associação de Macau para a Promoção de Intercâmbio entre Ásia-Pacífico e América Latina (MAPEAL), Sonia Chan.

No mesmo encontro, o cônsul-geral José Gonzalez Serrano propôs a realização de mais intercâmbios culturais entre Macau e Santiago, nos sectores da economia e do comércio, e sugeriu que um tratado de livre comércio entre a RAEM e o Chile seja lançado para aprofundar a cooperação económica e o comércio bilateral. A informação foi adiantada através de um comunicado distribuído pela MAPEAL. O Cônsul-geral chileno sugeriu ainda a geminação de Macau e de Valparaíso, a terceira maior cidade do Chile.

Ramón Farías é o primeiro deputado chileno que visita o território. O primeiro contacto a nível parlamentar entre Macau e o Chile “marca um bom e significativo começo, espera-se que haja mais oportunidades para Macau e o Chile cooperarem em vários âmbitos, afirmou Ramón Farías, de acordo com uma nota de imprensa da MAPEAL.