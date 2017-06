Curtas de Macau hoje projectadas na Universidade de Göttingen

A Universidade de Göttingen, na Alemanha, recebe hoje a exibição de dez curtas-metragens de Macau, no âmbito de um Colóquio de Estudos Portugueses que se realiza naquela universidade. Os filmes serão apresentados pelo antropólogo visual e realizador local Cheong Kin Man, doutorando e investigador associado do Instituto de Antropologia da Universidade Livre de Berlim. O cineasta local seleccionou o conjunto de curtas a convite de Caroline Bacciu, investigadora do Departamento de Estudos Românicos da Faculdade de Filologia da Universidade de Göttingen. Sete das produções escolhidas por Cheong Kin Man – “Ah Ming’s Macau”, de Albert Chu, “Era Uma Vez em Ká-Hó”, de Hélder Beja, “Leno”, de Leong Kin e Cobi Lou, “Projecto Miúdos”, da Io Lou Ian, “Um Amigo Meu”, de Tracy Choi, “Uma Ficção Inútil”, de Cheong Kin Man, e “Who Are Those Devils”, de Penny Lam – serão projectadas a título parcial.

As três restantes curtas metragens – “My Father”, de O Chi Wai, “What are you looking for?”, de Lei Cheok Mei e ainda “You’ve Never Been There”, da cineasta sérvia Nevena Desivojevic – serão hoje apresentadas integralmente em Göttingen.

“Temos a intenção de levar as referidas curtas-metragens, e outras, de e sobre Macau, à Alemanha, e explorar ainda mais a possibilidade de as apresentar nas salas de cinema, no quadro de um pequeno festival de cinema itinerante”, escreve Cheong Kin Man, em nota remetida à imprensa.