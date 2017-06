Chui Sai On recebeu presidente da Comissão Municipal de Tianjin do CCPPC

O Chefe do Executivo, Chui Sai On, recebeu ontem na sede do Governo o presidente da Comissão municipal de Tianjin da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês (CCPPC), Zang Xianfu, bem como outros representantes daquele município continental. O encontro serviu para que ambos os responsáveis trocassem impressões sobre o reforço da cooperação entre Tianjin e a RAEM. Zang Xianfu deslocou-se a Macau para participar na sessão de abertura do programa de intercâmbio estudantil entre estabelecimentos de ambas as cidades.

