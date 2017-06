O Chefe do Executivo pediu ontem aos jovens do território que integram a Federação da Juventude da China que se preparem muito bem antes de criar o seu próprio negócios. Num encontro realizado ontem, Chui Sai On defendeu que uma boa preparação ajuda a lidar com a eventual pressão psicológica inerente a um potencial falhanço.

Do lado dos jovens, o líder do Governo ouviu as preocupações com o facto das ofertas de emprego em Macau estarem muito limitadas ao sector do jogo.