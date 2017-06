Cabo Verde acolhe encontro de negócios entre a China e os Países de Língua Portuguesa

Cerca de quatro centenas de empresários e homens de negócios da China, dos países de língua portuguesa, mas também de uma mão cheia de outros países vão estar reunidos em Cabo Verde no final da próxima semana. A iniciativa conta com o apoio do Instituto de Promoção do Comércio e de Investimento de Macau.

Cabo Verde acolhe na próxima semana o Encontro de Empresários para a Cooperação Económica e Comercial entre a República Popular da China e os Países de Língua Portuguesa (PLP). O certame deverá contar com a participação de cerca de 400 empresários à procura de oportunidades de negócios.

Com o lema “Promoção de oportunidades para uma cooperação económica entre a China e os Países da Língua Portuguesa”, o encontro será organizado pela Cabo Verde TradeInvest (CVTI) na cidade da Praia, de 16 a 18 do corrente mês. Numa conferência de imprensa que decorreu na segunda-feira, a presidente da Cabo Verde TradeInvest, Ana Barber, indicou que o encontro contará com a presença de cerca de 400 empresários, entre eles uma centena e meia de homens de negócios chineses, que procuram novas parcerias e oportunidades de negócios nos países que falam o português: “Em termos económicos, o encontro representará oportunidades às empresas, ao sector privado de novas parcerias, novos mercados e de novas experiências”, perspectivou Ana Barber, realçando a importância dos investimentos para criar mais empregos e crescimento económico.

O encontro contará ainda com representantes de outros países, como os Estados Unidos, a Espanha, Marrocos, o Senegal e o Gana, informou a presidente da CVTI, que destacou a importância do incremento da cooperação entre os países para se ter mais parceiros.

Durante os três dias serão realizadas várias actividades na cidade da Praia, como seminários, contactos empresariais, visitas a outras ilhas além de Santiago, um programa cultural, uma feira de produtos e vários painéis temáticos, dedicados sobretudo à pesca, à indústria e aos serviços.

O encontro tem como co-organizadores os ministérios dos Negócios Estrangeiros e Comunidades e da Economia e Emprego de Cabo Verde, as Câmaras de Comércio e Serviços de Sotavento e de Barlavento, a Associação de Amizade Cabo Verde – China (Amicachi), a Feira Internacional de Cabo Verde (FIC) e as câmaras de comércio dos países de língua portuguesa.

O evento conta ainda com o apoio do Conselho para Promoção do Comércio Internacional da China (CCPIT) e do Instituto de Promoção do Comércio e de Investimento de Macau – (IPIM).

O acto de abertura decorre no dia 16 e será presidido pelo primeiro-ministro cabo-verdiano, Ulisses Correia e Silva, enquanto o encerramento será dois dias depois e será feito pelo ministro da Economia e Emprego de Cabo Verde, José Gonçalves.