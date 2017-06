Banda chinesa de culto P.K. 14 actua em Macau a 20 de Junho

O grupo P.K. 14 está em digressão nacional pela República Popular da China e Macau é uma das 14 escalas na digressão daquela que é considerada uma das mais influentes bandas do movimento “new wave” e “post-punk” chinês. O grupo está no activo há duas décadas e chega agora ao território pela primeira vez para um concerto no espaço LMA (Live Music Association), a 20 de Junho. O grupo local De-Aqua actua na primeira parte, a partir das 21h30.

Cláudia Aranda

Espera-se casa cheia no dia 20 de Junho, no espaço LMA, da Live Music Association), na Avenida Coronel Mesquita, para ver actuar a P.K. 14, uma das bandas de culto mais referenciadas do movimento “post-punk” chinês, que junta quatro músicos conhecidos por actuações ao vivo onde a energia e a irreverência são tratos dominantes: “A música de P.K. 14 inspira-se nos movimentos ‘new wave’ e ‘post-punk’. É uma das bandas mais influentes em toda a China”, descreve Vincent Cheang, fundador da Associação de Música ao Vivo (LMA, na sigla inglesa), organismo que traz ao território uma banda que os críticos dizem ocupar o mesmo espaço no panorama musical chinês que as bandas norte-americanas Talking Heads e Television, na década de 1970s.

A banda, que nasceu em Nanjing, em 1997, inspirada em Bauhaus e The Cure, foi um dos primeiros grupos rock chineses a actuar na Europa, em Estocolmo, em 2005. Ao concerto na Suécia seguiu-se uma digressão pela Alemanha, Áustria e Noruega.

Após o lançamento dos primeiros álbuns, seguidos geralmente de longas digressões na China, a P.K. 14 rapidamente se afirmou como uma banda de palco – com performances vigorosas, lideradas pelo vocalista Yang Haisong -, estabelecendo-se como uma das principais referências do panorama musical independente chinês.

Vinte anos depois, o grupo P.K. 14 é uma das bandas da era pré-Internet que não só sobrevive, como continua a desempenhar um papel importante no desenvolvimento do rock chinês, refere a imprensa especializada. O vocalista Yang Haisong “tornou-se uma figura paternal para muitas bandas”, influenciando a geração mais jovem de músicos de Pequim. Em 2008 a revista norte-americana Time incluiu os P.K. 14 na lista das melhores cinco bandas asiáticas

O novo álbum do grupo deverá ser gravado ainda este ano. Até lá a banda – composta pelo guitarrista Xu Bo, o baixista Shi Xudong, o baterista Jonathan Leijonhufvud (que é sueco, mas vive na China há anos) e o vocalista Yang Haisong – vai estar em apertada e intensa digressão por 14 cidades diferentes na China. O alinhamento deverá incluir músicas do novo álbum e trabalhos anteriores. A banda tem pelo menos cinco álbuns gravados em estúdio, três compilações, além de outros trabalhos gravados ao vivo.

A digressão arranca amanhã, em Hefei, seguindo-se Nanjing, na sexta-feira, Xangai, no sábado e Hangzhou, domingo. A agenda de concertos diários estende-se ao longo de toda a semana. Segue-se Guangzhou, a 17 de Junho, Shenzhen a 18, Dongguan a 19 e – finalmente – Macau, a 20 de Junho. O último concerto da “tour” está agendado para Pequim, a 24 deste mês. Hong Kong não está incluída no périplo.

No dia do concerto, a 20 de Junho, a também já veterana banda local, De-Aqua, fundada em 2005, actua na primeira parte, a partir das 21h30, seguindo-se por volta das 23h30, os chineses P.K.14.

Antes disso, esta sexta-feira, 9 de Junho, actua no LMA “Forget the G”, banda de Macau de música alternativa e experimental, criada também em 2005. A noite começa com Frog.W ao piano. As portas abrem a partir das 21h45.