Alterações climáticas: Japão e Canadá querem persuadir Washington

Os governos de Otava e de Tóquio estão apostados em aplicar e fazer cumprir o Acordo de Paris e vão trabalhar em conjunto para convencer os Estados Unidos da América que vale a pena insistir na estratégia acertada na capital francesa. Shinzo Abe e Justin Trudeau falaram ontem ao telefone durante mais de meia hora.

O primeiro-ministro japonês Shinzo Abe, e o seu homólogo canadiano, Justin Trudeau, acordaram esta terça-feira continuar a tentar consciencializar os Estados Unidos da América relativamente ao impacto das alterações climáticas depois de na semana passada Washington ter anunciado a sua saída do Acordo de Paris.

Abe e Trudeau reafirmaram, durante uma conversa telefónica, que durou pouco mais de meia hora, o seu compromisso em aplicar o Acordo de Paris, assinado por 195 países em 2015, informou o vice-porta-voz do Executivo japonês, Koichi Hagiuda, em declarações reproduzidas pela agência noticiosa Kyodo.

O primeiro-ministro japonês disse a Trudeau que a decisão dos Estados Unido da América é “decepcionante” e que continuará a procurar uma forma de cooperar com Washington em matéria de alterações climáticas, uma postura que o líder canadiano secundou, de acordo com Koichi Hagiuda.

A chamada partiu do Canadá, país que deverá receber as próximas reuniões do G7 em 2018. O Executivo canadiano procura debater como deve ser abordado o tema das alterações climáticas após a retirada dos Estados Unidos do histórico pacto de Paris.

A divisão em torno do clima no seio do grupo dos sete países mais industrializados do mundo (EUA, Japão, Alemanha, França, Reino Unido, Canadá e Itália) ficou patente na cimeira realizada no final do mês passado, em Taormina, na Itália, que terminou sem consenso, com os líderes do G7 a reconhecerem a necessidade de esperar pela decisão de Washington, a qual foi anunciada poucos dias depois.

De acordo com uma sondagem, publicada na segunda-feira pelo jornal Washington Post e pela ABC News, seis em cada dez norte-americanos estão contra a retirada dos Estados Unidos do Acordo climático de Paris, que o Presidente Donald Trump denunciou a semana passada.

Na conversa que Abe e Trudeau mantiveram ontem por via telefónica foi abordada também a saída dos Estados Unidos do Acordo Transpacífico (TPP), no início do ano, com os dois líderes a comprometerem-se a colaborar para a entrada em vigor, “o mais breve possível”, do pacto multilateral do qual Japão e Canadá são dois dos 11 signatários que restam.