Washington e Camberra instam Pequim a pressionar Pyongyang

A Austrália e os Estados Unidos reafirmaram posições comuns sobre o programa nuclear norte-coreano e pediram à República Popular da China para interceder junto de Pyongyang.

O secretário de Estado norte-americano, Rex Tillerson, assegurou que Washington e Camberra “falam a uma só voz” sobre a Coreia do Norte, após uma reunião em Sidney com os ministros dos Negócios Estrangeiros e da Defesa da Austrália: “A China e outros parceiros da região devem redobrar os esforços para resolver a situação de segurança que não ameaça apenas esta região (Ásia/Pacífico) mas sim o mundo inteiro”, disse Tillerson em conferência de imprensa.

A chefe da diplomacia australiana, Julie Bishop, considerou que a Coreia do Norte mantém um “comportamento destrutivo”.

A Austrália e os Estados Unidos apelaram à República Popular da China para resolver de forma pacífica e “de acordo com a lei internacional” as divergências territoriais que mantêm na região e, em particular, na zona meridional do Mar da China.

Pequim reclama a quase totalidade do espaço marítimo apontado como crucial para a navegação comercial e rico em recursos naturais e pesqueiros, e onde construiu instalações militares em ilhas artificiais.

Tillerson reafirmou o direito à liberdade de navegação e sobrevoo da zona e apesar de sublinhar as intenções de Washington em manter “uma relação produtiva” com Pequim mas instou a China a assumir responsabilidades como potência económica.