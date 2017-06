Vasco Fong vai deixar a liderança do Gabinete de Protecção de Dados Pessoais, noticiou ontem a Rádio Macau. De acordo com a emissora, o juíz deve regressar ao local de origem, o Tribunal de Segunda Instância. A Rádio Macau adianta ainda que a comissão de serviço de Vasco Fong só deveria terminar a 12 de Março do próximo ano, mas o próprio magistrado terá já pedido para regressar ao Tribunal.

