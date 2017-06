Utilização de “urnas biológicas” começa a ter procura no território  

As “urnas biológicas”, que oferecem a possibilidade de as cinzas de uma pessoa serem enterradas e transformadas em árvores, estão gradualmente a ganhar espaço no território. Segundo Leong Kun Fong, membro do Conselho de Administração do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM), disse ter conhecimento de 62 casos no território.

Leong referiu que o processo de cremação ajuda a promover este tipo de enterros e que o IACM pretende gradualmente expandir o conceito de “urnas biológicas” na Região Administrativa Especial de Macau. O responsável referiu ainda que dois dos maiores cemitérios do território se encontram em zonas densamente povoadas e que a diminuição do número de enterros pode contribuir para práticas funerárias mais ecológicas.