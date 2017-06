Squash:  Liu Kwai Chi e Lio Cho Man vencem torneios de classificação

Liu Kwai Chi e Lio Cho Man são, respectivamente, a melhor e o melhor atleta de Macau nas lides dos squash. Os dois atletas venceram a 2.a edição do Torneio de Classificação da Associação de Squash de Macau nas respectivas categorias.

A prova, que decorreu no Centro de Bowling do Cotai e terminou no domingo, foi disputada por cerca de sete dezenas de atletas locais, distribuídos por oito categorias.

Na final da categoria feminina, que se disputou a meio da tarde de domingo, a vitória sorriu a Liu Kwai Chi, que derrotou Ieong Weng Chi em quatro sets, pelos parciais de 9 – 11, 11- 8, 11-7 e 11-9.

No desafio mais aguardado do dia – o encontro decisivo do torneio masculino – Lio Cho Man levou a melhor sobre Armando Amante, também em quatro sets, pelos parciais de 11-3, 11-13, 13-11 e 11.6.