Ronaldo e mais sete do Real no plantel do ano da Liga dos Campeões

Cristiano Ronaldo e mais sete futebolistas do Real Madrid, que no sábado venceu a sua 12.ª Liga dos Campeões, após derrotar na final a Juventus, por 4-1, integram o plantel do ano da prova, anunciou ontem a UEFA.

O capitão da selecção portuguesa, autor de dois dos quatro golos com que a equipa madrilena derrotou a formação de Turim, surge no grupo de 18 jogadores que os Observadores Técnicos da UEFA elegeram como os melhores da temporada 2016/17 da mais importante prova de clubes europeia.

Cristiano Ronaldo foi descrito pelos observadores desta forma: “Máximo goleador da prova [12 golos] pelo quinto ano consecutivo e melhor em campo na final. Teve exibições decisivas durante a fase a eliminar.”. Carvajal, Marcelo, Sergio Ramos, Casemiro, Toni Kroos, Luka Modric e Isco foram os outros eleitos entre os campeões europeus de clubes.

Destaque ainda para o Mónaco, formação treinada pelo português Leonardo Jardim e que chegou às meias-finais, representada na Equipa do Ano da Liga dos Campeões por dois jogadores: Tiemoué Bakayoko e Kylian Mbappé.

Os 18 escolhidos da edição 2016/17 são os guarda-redes Gianluigi Buffon (Juventus) e Jan Oblak (Atlético de Madrid), os defesas Leonardo Bonucci (Juventus), Carvajal, Sergio Ramos e Marcelo (Real Madrid) e Diego Godin (Atlético de Madrid), os médios: Casemiro, Toni Kroos, Luka Modric e Isco (Real Madrid), Miralem Pjanic (Juventus) e Tiemoué Bakayoko (Mónaco) e os avançados: Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Lionel Messi (FC Barcelona), Antoine Griezzman (Atlético de Madrid), Kylian Mbappé (Mónaco) e Robert Lewandowski (Bayern).