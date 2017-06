Rita Santos, a nova facilitadora de negócios entre o Brasil e a China

Rita Santos foi ontem nomeada representante oficial da Confederação Nacional de Serviços do Brasil(CNS) na RAEM. A antiga secretária-geral adjunta do Fórum Macau assume o papel de facilitadora de negócios de uma entidade privada que representa mais de 400 mil empresas brasileiras. O organismo está interessado em promover o turismo, o futebol, o samba, o carnaval e as tecnologias brasileiras na China, através de Macau.

Cláudia Aranda

Rita Santos, presidente da mesa da assembleia geral da Associação dos Trabalhadores da Função Pública de Macau (ATFPM) e Conselheira das Comunidades Portuguesas, foi ontem nomeada representante oficial da Confederação Nacional de Serviços do Brasil(CNS) na Região Administrativa Especial de Macau. A entidade privada congrega seis federações e 60 sindicatos de vários sectores de serviços, representando mais de 400 mil empresas no Brasil.

“Estamos nomeando a nossa amiga Rita Santos como representante da CNS em Macau mas, principalmente, e, também, na China Continental. Temos a certeza que fizemos uma escolha certa”, disse ontem o presidente fundador da CNS, Luigi Nese, na conferência de imprensa promovida nas instalações da ATFPM.

A nomeação e o certificado ontem atribuídos a Rita Santos surgem na sequência do trabalho realizado pelo organismo brasileiro desde 2012 e da assinatura de um memorando de entendimento no sector de serviços com a República Popular da China em Outubro do ano passado, na 5.ª Conferência Ministerial do Fórum Macau.

A CNS espera, “através de Macau, trazer empresas brasileiras para actuar no mercado chinês e levar empresas chinesas a actuar no mercado brasileiro”, disse Dacio Gomyde Pretoni, Conselheiro Internacional da Confederação Nacional de Serviços.

Rita Santos reforçou a importância do papel de Macau como “plataforma de serviços”: “Com esta nomeação prometo que farei o máximo que puder, contando também com os brasileiros residentes em Macau”, afirmou a agora representante oficial da CNS na RAEM.

À pergunta do PONTO FINAL sobre o facto da nomeação poder constituir uma tentativa de substituição do papel do Fórum Macau, Rita Santos afirmou que “são duas coisas completamente diferentes”: “A minha nomeação é mais como facilitadora, no sentido em que quando vierem empresários brasileiros que queiram alguma coisa de Macau eu poderei dar o meu acompanhamento. Os que estão na China, que queiram conhecer mais a área, posso mandar imediatamente um e-mail à CNS, fazer a tradução para chinês. Isso é mais o papel de facilitador nessa aproximação do CNS com os empresários de Macau e do Interior da China”, explicou a antiga secretária geral adjunta e ex-coordenadora do apoio ao Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa.

Para Luigi Nese “esta nomeação não substitui o papel do Fórum”, mas constitui “o fortalecimento dessas relações já existentes”: “Não estamos substituindo o relacionamento daquilo que já existe, nem na área governamental, nem na área privada. A Rita, nós a consideramos um braço de extensão da CNS aqui em Macau”, disse. A ideia é utilizar as instituições que já existem, mas “a Rita será capaz de avançar mais rapidamente as soluções”, acrescentou o empresário.

Luigi Nese admitiu que a intenção é que os investimentos feitos na China Continental possam ser feitos através do Fórum de Macau, com o qual a CNS manteve um encontro ontem. Para a CNS “há interesse em usar as vantagens financeiras do fundo [da cooperação para o desenvolvimento]”, no valor de mil milhões de dólares norte-americanos, assim como as vantagens tributárias do território. A ideia é que “as empresas mantenham a sua base em Macau para prestar serviços ou fazer acordos de parceria com empresas do Continente, aproveitando a relação mais fácil que já existe, a língua e a tradução mais facilitados”, disse Luigi Nese.

Turismo, futebol, samba e carnaval

Luigi Nese esteve em Pequim de 28 de Maio a 1 de Junho para participar naquela que é considerada a mais importante feira de negócios do sector em Pequim, a CIFTIS (China Beijing International Fair For Trade In Services), onde a CNS assinou “10 protocolos com 10 instituições”, um dos quais com a China Railway Rolling Stock Corporation (CRRC), que é a maior empresa do mundo produtora de equipamento ferroviário, adiantou Luigi Nesse.

A relação da CNS com Macau remonta a 2010, época em que Rita Santos ocupava o cargo de Secretária Geral Adjunta e Coordenadora do Apoio ao Secretariado Permanente do Fórum de Macau. Dacio Gomyde Pretoni foi quem estabeleceu o primeiro contacto, por ocasião da conferência ministerial do Fórum Macau, explicou Rita Santos durante a conferência de imprensa: “Verifiquei que as relações entre Macau e Brasil não eram assim tantas e após conhecer o Dacio, que veio cá em 2010, começámos e encetar os contactos”, disse. Foi então assinado um protocolo com o Instituto de Promoção de Comércio e do Investimento de Macau (IPIM).

“Queremos implementar mais coisas, evidentemente que são apenas cinco anos, esperamos que isso progrida e se traduza em negócios efectivos”, prosseguiu Luigi Nese.

Uma das áreas de serviços que a Confederação Nacional de Serviços espera implementar rapidamente é a do turismo. O objectivo é conseguir levar ao Brasil cinco por cento do actual número de turistas chineses – que foi de 135 milhões em 2016 – e “dobrar o número de estrangeiros que chegam ao Brasil”, disse. “Hoje nós temos apenas seis milhões de pessoas que visitam o nosso Brasil”, adiantou Luigi Nese.

A CNS tenciona divulgar também a cultura brasileira, o futebol, o samba, o carnaval e trazer empresas de eventos e de tecnologia informática. No futebol esse caminho já está a ser feito: já há atletas brasileiros a jogar em Macau, enquanto que “os melhores treinadores, inclusive alguns jogadores da selecção brasileira estão na China”, adiantou o responsável.