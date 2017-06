Requisitos para inscrição no Exame Nacional Judicial simplificados  

Os procedimentos para a inscrição, por parte de residentes de Macau, no Exame Nacional Judicial da República Popular da China foram simplificados, de acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau.

A partir de agora os residentes do território deixam de estar obrigados a apresentar o bilhete de identidade, ou cópia deste documento, com um certificado de autenticidade de um notário público. Em vez disso, a apresentação do documento é acompanhada pela assinatura de um compromisso de honra.

A inscrição no Exame Nacional Judicial decorre entre 15 de Junho e 4 de Julho e os exames vão ser realizadas de 16 a 17 de Setembro.

De acordo com o Ministério da Justiça do Continente, desde que os residentes de Macau, Hong Kong e Taiwan foram autorizados a fazer o exame mais de 600 conseguiram o reconhecimento das suas qualificações profissionais.