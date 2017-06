Recolha e reciclagem de computadores deverá arrancar este ano, prevê DSPA

Chan Meng Kam questionou o Governo sobre os planos de apoio ao sector da indústria de reciclagem e ainda sobre as medidas de que o Executivo dispõe para reduzir os resíduos sólidos em 30 por cento durante a próxima década. A Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental (DSPA) diz que está a encorajar a prática activa de recolha de resíduos recicláveis por parte da população e aponta o lançamento de um plano de recolha de computadores e equipamentos de comunicações para meados deste ano.

Chan Meng Kam interrogou o Executivo relativamente ao resultado de um estudo sobre a situação geral da indústria de reciclagem no território. O deputado questionou também o Governo sobre medidas de apoio à indústria de reciclagem e quis saber de que planos dispõe para concretizar o objectivo de reduzir os resíduos sólidos em 30 por cento durante os próximos dez anos.

Na resposta a Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental (DSPA) diz ter levado a cabo uma investigação sobre o funcionamento do sector, elenca planos de apoio lançados para atenuar as dificuldades das empresas e aponta para este ano o lançamento de um plano de recolha de computadores, telemóveis e outros equipamentos de comunicações: “A Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental levou a cabo uma investigação e análise geral sobre o funcionamento do sector da reciclagem de Macau, tomando a mesma como referência interna para a elaboração das medidas relativas à promoção do desenvolvimento saudável e sustentável deste sector”, começa por explicar o director da DSPA, Raymond Tam. O responsável do organismo esclarece ainda que, até ao final de Março, “84 empresas operavam no referido sector e obtiveram a aprovação para a contratação de trabalhadores não residentes, tendo contratado 228 trabalhadores não residentes”.

Sobre os apoios concedidos ao sector, Raymond Tam Vai Man assinala que o Governo “pretende concluir, ainda no corrente ano, o Regulamento Administrativo relativo ao plano de apoio financeiro à aquisição de equipamentos para o sector da reciclagem, a fim de reduzir os custos operacionais e elevar a eficiência operacional”. O director da Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental menciona ainda alguns planos de apoio – como o Plano de Garantia de Créditos a Pequenas e Médias Empresas” – e lembra que as empresas de reciclagem ambiental “que precisem de se reconverter e modernizar poderão apresentar as suas candidaturas ao apoio financeiro em questão”. As empresas poderão ainda “recorrer ao modelo da concessão de bonificação de juros de créditos, mediante a ‘Bonificação de juros de créditos para funcionamento empresarial’, que tem como objectivo incentivar o investimento indispensável ao seu âmbito de operações”.

Sobre as medidas de que dispõe o Executivo para concretizar o plano de redução dos resíduos sólidos em 30 por cento nos próximos 10 anos, Tam Vai Man descreve o modo como diz estar o organismo a encorajar a recolha de resíduos recicláveis por parte da população, inclusive com a aposta numa campanha audiovisual: “Um novo vídeo de promoção sobre a recolha de resíduos recicláveis separados por três cores, nomeadamente sobre a demonstração dos processos de tratamento após a recolha de resíduos, bem como esclarecendo que estes materiais recicláveis não podem ser misturados com outros resíduos domésticos e transportados para a Central de Incineração de Resíduos Sólidos”. De modo a “encorajar a prática mais activa da recolha de resíduos recicláveis por parte dos cidadãos”.

Explica Tam Vai Man que o Executivo está também a “proceder ao ajustamento gradual dos contentores de três cores para a reciclagem selectiva de resíduos sólidos colocados nas zonas turísticas, nomeadamente através da alteração das respectivas aberturas, de modo a evitar a errada deposição de materiais recicláveis e a elevar a taxa de recolha de resíduos”.

O director dos Serviços de Protecção Ambiental adianta ainda que está previsto o lançamento “em meados do corrente ano”, de um “plano de recolha de computadores e de equipamentos de comunicações de Macau, para impulsionar a redução da quantidade de resíduos sólidos e a transformação dos mesmos em recursos”.