Pintar contra o vício do cigarro

A Associação para a Abstenção do Fumo e Protecção da Saúde organizou no fim-de-semana, no Auditório do Hospital Kiang Wu, a cerimónia de entrega de prémios relativa à edição de 2017 do Concurso de Pintura do Dia Mundial Sem Tabaco. A iniciativa, que atraiu cerca de duas centenas de crianças e jovens de vários estabelecimentos de ensino do território, teve como grande objectivo familiarizar os mais novos com os riscos associados ao tabagismo.

Vong Hoi Piu, vice-presidente da Associação para a Abstenção do Fumo e Protecção da Saúde, sublinhou os propósitos pedagógicos da iniciativa e recordou que a educação anti-tabágica começa no seio da própria família e exortou pais e encarregados de educação a pura e simplesmente não fumar.

Au Ka Fai, presidente do organismo foi mais longe e instou o Governo a alargar o âmbito de incidência do Regime de Prevenção e Controlo do Tabagismo de forma a que o diploma possa abranger também o cigarro electrónico.