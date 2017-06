Novo Macau quer que autocarro n.º 25  volte a circular até Hac Sa

Duas associações, um mesmo desígnio. A Associação Novo Macau e a Associação de Auto-Ajuda dos Trabalhadores entregaram ontem na sede da Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT) duas petições em que pedem ao Governo que reabilite a antiga rota do autocarro n.º 25, que ligava as Portas do Cerco à Praia de Hac Sa.

No início de Maio, a DSAT anunciou que a carreira em questão deixaria de circular até Hac Sa, passando a última paragem a ficar situada na vila de Coloane, junto ao mercado local. Um mês depois das alterações terem entrado em vigor, a Associação Novo Macau concluiu que a medida veio apenas contribuir para que o trânsito em Coloane se tornasse mais caótico. A principal plataforma pró-democracia do território reuniu mais de seis centenas de assinaturas de residentes que contestam as alterações promovidas pelos Serviços de Tráfego e pede ao Governo que actue de forma sensata e reverta a decisão.

A Novo Macau critica o Governo por agir de forma unilateral e de ter promovido múltiplas alterações ao tráfego e à circulação rodoviária sem antes consultar a população. O organismo considera que a forma de agir da DSAT não beneficia a implementação de outras políticas rodoviárias a médio prazo.

Já a Associação de Auto-Ajuda dos Trabalhadores de Macau garantiu à emissora em língua chinesa da Rádio Macau que recolheu 700 assinaturas de pessoas que se opõem as alterações promovidas pela DSAT. O organismo defende que medidas do género desencorajam o recurso à rede de transportes públicos do território.