A Associação do Templo de Na Tcha anunciou que a Festa de Na Tcha se vai realizar durante três dias, entre 10 a 12 de Junho. A cerimónia ritual da bênção, actuações de ópera, a procissão de Pio Sek e o banquete de Poon Choi fazem parte das festividades. Ip Tat, presidente da associação, conta ter uma estátua do Deus do Casamento presente durante as celebrações.

