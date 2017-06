Mok Iun Lei assumiu ontem o estatuto de coordenadora do Gabinete de Apoio ao Fórum Macau. No currículo conta com uma longa passagem pela Direcção dos Serviços de Estatística e Censos, onde chegou a desempenhar o cargo de directora substituta. Desde 2007 que desempenhava o cargo de a subdirectora-geral do Centro de Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau.

