Lionel Leong promete reforço da segurança e atenção ao mercado imobiliário  

O secretário para a Economia e Finanças prometeu um reforço da segurança nos casinos, que disse ser essencial para concretizar a política de Macau como Centro Mundial de Turismo e Lazer. Lionel Leong disse também que o Governo está atento à subida dos preços do mercado imobiliário.

João Santos Filipe

A manutenção da segurança nos casinos é essencial para a política de Macau como Centro Mundial de Turismo e Lazer e o Governo vai concertar esforços com as forças de segurança e as operadoras de jogo para evitar problemas. A garantia foi deixada ontem pelo secretário para a Economia e Finanças, Lionel Leong, à margem da cerimónia da tomada de posse da nova coordenadora do Gabinete de Apoio ao Fórum Macau, Mok Iun Lei.

“Na reunião entre a DICJ [Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos] e a Polícia Judiciária atingiu-se um consenso e considerámos que é necessário reforçar os esforços [no âmbito da segurança] para o desenvolvimento de Macau. Vamos ponderar as medidas necessárias e fiscalizar a sua implementação”, disse ontem o secretário Lionel Leong Vai Tac.

“O Governo presta muita atenção ao sector do turismo, incluindo nos casinos, que é muito importante e vai tomar medidas com vista a garantir a segurança de turistas, residentes e trabalhadores das operadoras de jogo”, acrescentou.

A tomada de posição surge na sequência do ataque desferido por um atirador solitário na madrugada de sexta-feira num casino das Filipinas. A investida resultou na morte de 37 pessoas. Depois da reunião do fim-de-semana passado, as concessionárias de jogo têm de entregar um relatório ao Executivo sobre os planos de segurança em vigor. Os documentos serão depois analisados e serão propostas melhorias.

Governo atento ao mercado imobiliário

Nos últimos dias surgiram rumores nas redes sociais de que o Governo estaria a preparar-se para aumentar para o dobro o valor cobrado pelo imposto de selo. O secretário para a Economia e Finanças negou o cenário, mas admite que podem ser adoptadas mais medidas para arrefecer o mercado imobiliário.

“Por agora não há nenhuma medida para ser lançada” apontou sobre os rumores. “Mas vamos acompanhar as tendências do mercado imobiliário e, caso seja necessário, anunciaremos as medidas indicadas quando for considerado oportuno”, acrescentou.

No mês passado foram anunciadas medidas de penalização no acesso ao crédito bancário por parte de investidores que já possuam uma fracção habitacional em Macau. Ontem Lionel Leong considerou que ainda é cedo para poder fazer um balanço sobre o impacto das medidas de controlo de acesso ao crédito.

Ao mesmo tempo, o secretário para a Economia e Finanças desvalorizou o crescimento de 23,7 por cento nas receitas de jogo registado no mês de Maio, face ao período homólogo do ano passado. O secretário explicou que o montante de 22,7 mil milhões de patacas encaixado pelos casinos no mês passado é o mais baixo para o mês de Maio desde 2011, excepção feita ao montante gerado pelas operadoras de jogo em Maio do ano passado.