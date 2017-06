“Junho – Mês de Portugal” apresenta “25+10” de Rodrigo de Matos

A exposição “25+10”, com 35 desenhos do cartoonista Rodrigo de Matos, foi ontem inaugurada no Consulado Geral de Portugal em Macau e Hong Kong. O evento integra a programação da iniciativa “Junho – Mês de Portugal” e vai manter-se aberto ao público até ao final do mês.

Nesta mostra, o autor apresenta 25 cartoons publicados no jornal local Ponto Final desde 2009, nos quais ilustra alguns dos temas que foram notícia na cidade ao longo dos anos. A esta colecção, Rodrigo de Matos acrescenta outros 10 trabalhos, que descreve como sendo uma reunião “dos melhores cartoons de uma década de carreira, um por cada ano”, publicados no Expresso, no Ponto Final e no Macau Daily Times, cada um deles satirizando e mostrando a sua interpretação mordaz da actualidade internacional.

A exposição, que já havia sido apresentada no Festival Literário de Macau – Rota das Letras, integra o cartoon que valeu a Rodrigo de Matos o Press Cartoon Europe Grand Prix 2014.

O premiado cartoonista português nasceu em Angola, viveu no Brasil até aos 15 anos, formou-se em Jornalismo em Coimbra (Portugal) e tem uma especialização em Ilustração Editorial de Imprensa pela escola de arte ESDIP Madrid – Escuela Superior de Dibujo Profesional (Espanha). Colabora com o semanário português Expresso desde 2006 e vive em Macau desde 2009.