Os portadores do Passaporte e Título de Viagem da RAEM vão passar a poder solicitar visto à entrada em mais três países. Na República Islâmica do Irão e na República da Guiné Bissau, os titulares de passaporte vão poder permanecer por um período máximo de 30 dias. Já quando chegam à República de Palau, na Micronésia, aqueles os residentes de Macau podem ali permanecer por um período de 30 dias, com possibilidade de prorrogação até 90 dias.

