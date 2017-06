Indonésia: Mau tempo fez três mortos nas ilhas Celebes

Pelo menos três pessoas morreram e outras três continuam dadas como desaparecidas na sequência das inundações registadas, este fim de semana, em diferentes partes da ilha Celebes, na Indonésia, informaram ontem fontes oficiais.

O porta-voz da agência nacional de prevenção de desastres, Sutopo Purwo Nugroho, indicou à agência noticiosa espanhola Efe, que as inundações ocorreram durante o fim de semana na região de Buton do Norte, no sudeste da ilha, e na região de Toli-Toli, no norte.

As inundações e deslizamentos de terras afectam anualmente a Indonésia, com maior incidência durante a época de monções, que tem o seu momento mais alto entre Dezembro e Fevereiro.