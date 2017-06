Índia: Acidente de viação fez 22 mortos

Pelo menos 22 pessoas morreram e outras 15 ficaram esta segunda-feira feridas depois de um autocarro colidir com um camião e se ter incendiado de seguida, no estado de Uttar Pradesh, no norte da Índia, informaram fontes oficiais.

O acidente ocorreu pelas 01:10 da madrugada, no distrito de Bareilly, quando o camião colidiu com o autocarro, em que viajavam 38 passageiros, dois motoristas e ainda um ajudante, informou a polícia do Uttar Pradesh num comunicado.

O autocarro, que fazia a ligação entre Nova Deli e a localidade de Gonda, no norte, incendiou-se depois da colisão, provocando 22 mortos e 15 feridos, os quais foram transportados para hospitais na zona, de acordo com a mesma nota.

Segundo explicou o porta-voz da polícia regional, Rahul Srivastav, através da sua conta na rede social Twitter, nenhum dos corpos foi ainda identificado, por estarem carbonizados.

O condutor do camião, que se acredita que terá causado o acidente, pôs-se em fuga, segundo a mesma fonte.

As estradas da Índia figuram entre as mais mortíferas do mundo, com o registo de mais de 110 mil mortes por ano.