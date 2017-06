IACM assinala Dia Mundial do Ambiente com apologia da reciclagem

O Instituto para os Assuntos Sociais e Cultura (IACM) assinalou uma vez mais o Dia Mundial do Ambiente com a organização de um concurso de trabalhos manuais, feitos com recurso a materiais usados e abandonados. A iniciativa teve este ano como tema “O Nosso Planeta”. O objectivo da iniciativa continua intocado: promover a importância da reciclagem no âmbito geral das estratégias de protecção ambiental.

Joana Figueira

joanafigueira.pontofinal@gmail.com

O desafio é puxar pela criatividade e combinar materiais, com o objectivo de dar uma segunda vida a objectos abandonados, conferindo-lhes novas funções e sensações estéticas. A cerimónia de entrega de prémios do concurso anual de trabalhos manuais com material reciclado decorreu na tarde de ontem, inserida nas celebrações do Dia Mundial do Ambiente, efeméride que se assinalou ontem um pouco por todo o mundo. Organizada pelo Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, a competição recebeu um total de 129 obras, número que foi esmerilado para os 24 trabalhos depois de conduzido o trabalho de selecção por parte do júri. O organismo atribuiu primeiro, segundo e terceiro prémios e menções honrosas a três categorias de candidatos.

O concurso teve este ano como mote o “O Nosso Planeta”. Leong Kun Fong, membro do Conselho de Administração do IACM, organismo que tem vindo a impulsionar a competição desde há mais de uma década explica a escolha: “O concurso permite aos estudantes aproveitarem os materiais reciclados para fazer a obra e o IACM considera que esta actividade tem um grande significado para lembrar os cidadãos da importância da protecção ambiental e de poupar recursos. Serve, no fundo, para sensibilizar”, salientou o responsável

Este ano, na categoria infantil, a que avaliou os trabalhos feitos por alunos com idades compreendidas entre os seis e os 11 anos, venceu Im Wai com uma bolsa de pano feita de retalhos, arredadando um prémio pecuniário de 1,500 patacas e um troféu. Na categoria de jovens, Wong Hao I foi a vencedora do primeiro prémio, no valor de três mil patacas. Já na categoria aberta, sem qualquer limite de idade, Fan Pak Iong foi distinguida com um vale de cinco mil patacas e um troféu pela criação de uma figueira-de-bengala feita de arame.

A reutilização e o reaproveitamento de materiais usados permite reduzir o volume de lixo produzido e o IACM procura com esta actividade chamar a atenção da população para o potencial e a importância da reciclagem no desígnio mais lato da protecção ambiental. Por outro lado, a competição visa também incentivar o processo criativo, já que os trabalhos dos participantes devem ser necessariamente ideias originais com valor funcional e serem executados recorrendo a resíduos provenientes de uso quotidiano.

Leong Kun Fong explicou ainda, no discurso de cerimónia de entrega de prémios que os trabalhos premiados vão ser apresentados numa exposição que vai permanecer aberta ao público na Ecoteca de Mong Há entre hoje e 31 de Julho.

Em Outubro último, os resíduos armazenados no único aterro existente em Macau atingiram a altura recorde de 20 metros. Para além de investir na educação, o Executivo está a trabalhar para que as estruturas já existentes acompanhem as necessidades actuais da população e também se prevê, para o próximo ano, um plano que assenta no princípio poluidor-pagador.