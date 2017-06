Governo aumenta subsídios para escolas e alunos

O Governo de Macau anunciou esta segunda-feira ligeiros aumentos, entre 0,5 por cento e 0,7 por cento, aos subsídios de propinas e de escolaridade gratuita a conceder a alunos e escolas no ano lectivo de 2017/2018.

Em despacho publicado no Boletim Oficial, o Governo dá conta de ligeiros aumentos, que terão efeito a partir de 1 de Setembro, quando tem início o ano novo escolar, do valor que é pago às escolas particulares associadas ao programa de escolaridade gratuita, desde o ensino infantil até ao secundário, bem como os subsídios de propinas pagos aos alunos do ensino particular não integrado na via gratuita.

Para as turmas dos ensinos infantil e primário com mais de 25 alunos e menos de 35, o Governo passa a pagar anualmente um montante que varia entre 918.200 patacas e 1,01 milhões patacas.

Para as turmas do ensino secundário geral, com o mesmo leque de estudantes, o subsídio passa a ser de 1,23 milhões de patacas e para as turmas do ensino secundário complementar de 1,40 milhões de patacas.

Estes valores representam aumentos entre os 0,5 por cento e os 0,7 por cento em relação ao ano anterior.

Também em Boletim Oficial, o chefe do executivo publica outro despacho em que actualiza os subsídios de propinas destinados a apoiar residentes de Macau que frequentem os ensinos infantil, primário e secundário em instituições particulares e que não beneficiem do regime de educação gratuita.

Com este despacho, o Governo eleva para 18.490 patacas o montante anual do subsídio para alunos no ensino infantil, para 20.600 patacas para os alunos do ensino primário e para 22.950 patacas para os alunos do ensino secundário.

Este subsídio aumenta assim, igualmente, entre 0,5 por cento e 0,7 por cento em relação ao ano lectivo anterior.