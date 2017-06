Gabinete para a Prevenção e Controlo do Tabagismo insta a população a denunciar fumadores ilegais

O director do Gabinete para a Prevenção e Controlo do Tabagismo incentivou os ouvintes do programa de rádio Fórum Macau, da emissor em língua chinesa da Rádio Macau a ligar para a linha de apoio disponibilizada pelos Serviços de Saúde com o propósito de denunciar fumadores que façam uso do cigarro em locais onde fumar é proibido. Ainda que tenha assumido que os fiscais da Direcção dos Serviços de Saúde não consigam apanhar os infractores em flagrante delito, Tang Chi Hou explicou que um elevado número de denúncias num determinado sítio irá levar a que este seja classificado como um “ponto negro”, aumentando a frequência com que o local em questão é patrulhado.

No mesmo programa alguns ouvintes ligaram para acusar o Gabinete de não responder a denúncias de pessoas que se encontravam a fumar nas escadas por detrás do edifício onde trabalham. Tang Chi Hou pediu aos responsáveis por estes locais para apelar à consciência dos fumadores, incentivando-os a serem bons cidadãos.